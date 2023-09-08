Экс-советник Кучмы Соскин рассказал о «невосполнимых потерях» Украины
8 сентября 202315:43
Удары российской армии по украинской инфраструктуре наносят невосполнимые потери, рассказал в своем Youtube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
В своей речи он указал, что Россия бьет дронами и ракетами с увеличенной ударной мощью.
«Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», - заявил бывший политик.
Соскин также выразил мнение, что киевские власти ничего не предпринимают в этой связи - только делают пустые высказывания и заявления, а новый министр обороны, считает он, ничего не изменит.
Ранее герой России Сергей Липовой назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» имена «убийц» танков Challenger.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru