Экс-советник Кучмы Соскин рассказал о «невосполнимых потерях» Украины

В своей речи он указал, что Россия бьет дронами и ракетами с увеличенной ударной мощью.

«Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», - заявил бывший политик.

Соскин также выразил мнение, что киевские власти ничего не предпринимают в этой связи - только делают пустые высказывания и заявления, а новый министр обороны, считает он, ничего не изменит.

Ранее герой России Сергей Липовой назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» имена «убийц» танков Challenger.

