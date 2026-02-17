«Может превысить 500 тысяч»: В России сравнили зарплаты наших пилотов с американскими
Доходы российских пилотов в 4,5 раза ниже зарплат летчиков зарубежной авиакомпании, заявил НСН исполнительный директор «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Зарплата пилота складывается из многих факторов, в том числе зависит от часов налета, региона полетов, авиакомпании, типа воздушного судна, рассказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Зарплаты в одной из самых высокооплачиваемых зарубежных авиакомпаний Alaska Airlines превысила десятки миллионов рублей в год, сообщает Aviation A2Z. По данным источника, с 2025 года капитаны воздушных судов получают максимальную почасовую ставку в размере около 361,2 доллара (27,7 тысячи рублей) в час. Если капитан летает примерно 75 часов в месяц, то его базовая годовая зарплата составляет около 324 тысяч долларов (24,8 миллиона рублей) в год. С учетом дополнительных выплат многие КВС зарабатывают от 350 тысяч долларов (26,8 миллиона рублей) в год, а оплата труда некоторых капитанов с большим стажем превышает 400 тысяч долларов (30,6 миллиона рублей).
«Принципиальный вопрос заключается в том, где приходится работать. Аляска - не самый благоприятный с точки природных климатических условий регион. Это далеко не Майами. Но в целом по коммерческой авиации уровень зарплат определяется реальным соотношением спроса и предложения. Учитывая, что найти на эту позицию желающих не так просто, авиакомпания вынуждена повышать статус, чтобы долларом простимулировать потенциальных соискателей», - пояснил Пантелеев.
Средняя зарплата командира воздушного судна в России примерно в 4,5 раза меньше, она составляет около 6 млн рублей в год.
«Ставка пилотов зависит от производственного налета. То есть, чем больше люди работают, тем выше надбавка к фиксированной части дохода. На уровень зарплат влияет занимаемая должность, авиакомпания, тип воздушного судна. Она может колебаться от 150-200 тысяч рублей в месяц для второго пилота, а у командира воздушного судна, работающего на широкофюзеляжном лайнере, составлять более 500 тысяч рублей», - добавил исполнительный директор агентства «АвиаПорт».
Лишь полпроцента среди людей, подавших заявление в рамках набора в космонавты, в итоге отправляются на орбиту, при этом на ожидание полета уходят годы, ранее заявил в беседе с НСН герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации
- Стабильно в топе: Как созданная нейросетью музыка «залетает» в чарты
- Уроженка Челябинской области сделала макияж дочери Трампа
- Мосгорсуд наложил обеспечительные меры на картины Рериха
- Нет времени на раскачку: Почему в России начался «директоропад»
- В России предложили разрешить родителям работать удаленно на каникулах
- Цифровой двойник: Когда устойчивая связь дойдет до Крайнего Севера
- В России предложили конфисковать эстонские активы в ответ на шаги Таллина
- Бесплатно по ОМС: Кому будет доступен новый российский препарат для борьбы с раком
- «Может превысить 500 тысяч»: В России сравнили зарплаты наших пилотов с американскими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru