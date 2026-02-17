«Принципиальный вопрос заключается в том, где приходится работать. Аляска - не самый благоприятный с точки природных климатических условий регион. Это далеко не Майами. Но в целом по коммерческой авиации уровень зарплат определяется реальным соотношением спроса и предложения. Учитывая, что найти на эту позицию желающих не так просто, авиакомпания вынуждена повышать статус, чтобы долларом простимулировать потенциальных соискателей», - пояснил Пантелеев.

Средняя зарплата командира воздушного судна в России примерно в 4,5 раза меньше, она составляет около 6 млн рублей в год.

«Ставка пилотов зависит от производственного налета. То есть, чем больше люди работают, тем выше надбавка к фиксированной части дохода. На уровень зарплат влияет занимаемая должность, авиакомпания, тип воздушного судна. Она может колебаться от 150-200 тысяч рублей в месяц для второго пилота, а у командира воздушного судна, работающего на широкофюзеляжном лайнере, составлять более 500 тысяч рублей», - добавил исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

Лишь полпроцента среди людей, подавших заявление в рамках набора в космонавты, в итоге отправляются на орбиту, при этом на ожидание полета уходят годы, ранее заявил в беседе с НСН герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.

