«Может превысить 500 тысяч»: В России сравнили зарплаты наших пилотов с американскими

Доходы российских пилотов в 4,5 раза ниже зарплат летчиков зарубежной авиакомпании, заявил НСН исполнительный директор «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Зарплата пилота складывается из многих факторов, в том числе зависит от часов налета, региона полетов, авиакомпании, типа воздушного судна, рассказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Зарплаты в одной из самых высокооплачиваемых зарубежных авиакомпаний Alaska Airlines превысила десятки миллионов рублей в год, сообщает Aviation A2Z. По данным источника, с 2025 года капитаны воздушных судов получают максимальную почасовую ставку в размере около 361,2 доллара (27,7 тысячи рублей) в час. Если капитан летает примерно 75 часов в месяц, то его базовая годовая зарплата составляет около 324 тысяч долларов (24,8 миллиона рублей) в год. С учетом дополнительных выплат многие КВС зарабатывают от 350 тысяч долларов (26,8 миллиона рублей) в год, а оплата труда некоторых капитанов с большим стажем превышает 400 тысяч долларов (30,6 миллиона рублей).

«Принципиальный вопрос заключается в том, где приходится работать. Аляска - не самый благоприятный с точки природных климатических условий регион. Это далеко не Майами. Но в целом по коммерческой авиации уровень зарплат определяется реальным соотношением спроса и предложения. Учитывая, что найти на эту позицию желающих не так просто, авиакомпания вынуждена повышать статус, чтобы долларом простимулировать потенциальных соискателей», - пояснил Пантелеев.

Средняя зарплата командира воздушного судна в России примерно в 4,5 раза меньше, она составляет около 6 млн рублей в год.

«Ставка пилотов зависит от производственного налета. То есть, чем больше люди работают, тем выше надбавка к фиксированной части дохода. На уровень зарплат влияет занимаемая должность, авиакомпания, тип воздушного судна. Она может колебаться от 150-200 тысяч рублей в месяц для второго пилота, а у командира воздушного судна, работающего на широкофюзеляжном лайнере, составлять более 500 тысяч рублей», - добавил исполнительный директор агентства «АвиаПорт».

Лишь полпроцента среди людей, подавших заявление в рамках набора в космонавты, в итоге отправляются на орбиту, при этом на ожидание полета уходят годы, ранее заявил в беседе с НСН герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
