Бесплатно по ОМС: Кому будет доступен новый российский препарат для борьбы с раком
Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом "Ракурс, 223Ra", подтвердили его высокую терапевтическую эффективность, рассказали НСН разработчики лекарства.
Новый препарат для борьбы с онкологией предназначен для лечения метастазов в кости при кастрационно–резистентном раке предстательной железы, рассказали НСН в ФГБУ «Федеральном научно-клиническом центре медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России), который является разработчиком препарата.
В начале января стало известно, что новый препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra» поступил в медицинские учреждения России. Как сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве, его применяют при отдельных видах онкологии, в первую очередь при метастазах в костях. Разработчики отметили, что лечение препаратом будет проводиться по полису ОМС.
«Радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" предназначен для лечения метастазов в кости при кастрационно–резистентном раке предстательной железы. Перед назначением препарата пациент должен пройти обследование. Применение препарата может осуществляться только в специализированных лечебных учреждениях персоналом, имеющим разрешение на обращение с радиофармацевтическими препаратами. Радиофармацевтический лекарственный препарат уничтожает метастазы в костях, а кроме того, снимает болевой синдром. Лечение препаратом осуществляется по полису ОМС и является бесплатным для граждан Российской Федерации», — рассказали НСН в Центре.
Там отметили, что препарат прошел полный цикл доклинических исследований.
«Разработка "Ракурс, 223Ra" осуществлялась в рамках выполнения научно-исследовательской работы по Государственному заданию ФМБА России и на всех этапах сопровождалась необходимыми проверками и подтверждениями качества. Препарат, единственный из всех аналогов, в процессе разработки прошел полный цикл доклинических исследований, что позволило оценить его ключевые характеристики, а также подтвердить соответствие установленным требованиям по безопасности перед переходом к применению у пациентов. На сегодняшний день препаратом выполнено более 600 циклов терапии, что отражает накопленный практический опыт его применения и подтверждает востребованность препарата в реальных условиях медицинских организаций. Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом "Ракурс, 223Ra", также подтвердили его высокую терапевтическую эффективность», — добавили ученые.
Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко заявил НСН, что любому препарату нужно время, чтобы оценить его эффективность, а пока метастазы в костных тканях у пациентов остаются неразрешенной проблемой медицины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Часть европейских стран выступили против ограничений ЕС на порты
- СМИ: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации
- Стабильно в топе: Как созданная нейросетью музыка «залетает» в чарты
- Уроженка Челябинской области сделала макияж дочери Трампа
- Мосгорсуд наложил обеспечительные меры на картины Рериха
- Нет времени на раскачку: Почему в России начался «директоропад»
- В России предложили разрешить родителям работать удаленно на каникулах
- Цифровой двойник: Когда устойчивая связь дойдет до Крайнего Севера
- В России предложили конфисковать эстонские активы в ответ на шаги Таллина
- Бесплатно по ОМС: Кому будет доступен новый российский препарат для борьбы с раком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru