В России предложили конфисковать эстонские активы в ответ на шаги Таллина
Россия должна рассмотреть возможность конфискации частных эстонских активов на своей территории в ответ на аналогичные планы Таллина. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Константин Блохин.
По его словам, Москве следует действовать жестко и бескомпромиссно, чтобы подобные шаги в отношении российских активов не повторялись в будущем. Он считает, что ответные меры должны быть симметричными.
Поводом для заявления стали слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который 17 февраля сообщил о подготовке к конфискации частных российских активов. Ранее эти средства были заморожены.
Как пояснил глава эстонского МИД, Таллин совместно с Украиной разрабатывает механизм использования замороженных российских активов в интересах Киева. По его словам, в случае завершения конфликта ущерб будет зафиксирован в международных инстанциях в Гааге, после чего Украина сможет предъявить России иск. Если компенсация не будет выплачена, предполагается задействовать замороженные активы, передает «Радиоточка НСН».
