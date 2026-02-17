В России предложили конфисковать эстонские активы в ответ на шаги Таллина

Россия должна рассмотреть возможность конфискации частных эстонских активов на своей территории в ответ на аналогичные планы Таллина. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Константин Блохин.

По его словам, Москве следует действовать жестко и бескомпромиссно, чтобы подобные шаги в отношении российских активов не повторялись в будущем. Он считает, что ответные меры должны быть симметричными.