ДРУГ И «ЗОЛОТЫЕ НОГИ»

Инцидент с Андреем Мостовым произошел в ночь на 23 октября на Вязовой улице на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, однако о нем стало известно только сегодня. На имеющемся в распоряжении «Радиоточки НСН» видео видно, как двое мужчин разговаривают у «Гелендвагена», после чего из припаркованного рядом черного минивена выскочили люди в черном и неумело попытались запихать к себе машину более стильно одетого мужчину (Мостового), однако за того вступился друг с большой сумкой на плечах. Футболист убежал, а похитители после небольшой паузы также ретировались.

Оказалось, что спастись Мостовому помог хоккеист Александр Гракун, мать которого, Наталья, рассказала журналистам подробности инцидента.

«Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун. Самое главное, что друг с золотыми ногами убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно», - отметила женщина.

По ее словам, друзья думали, что на Мостового пытались напасть болельщики. Однако вскоре в МВД сообщили о задержаниях. Оказалось, что на той же Вязовой улице 25 октября все-таки произошло похищение. Его жертвой стал бизнесмен Сергей Селегень, зять экс-спикера заксобрания Петербурга и депутата Госдумы Вячеслава Макарова.