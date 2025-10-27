Сатанист заказал футболиста: Кто стоит за похищением Андрея Мостового
«Золотые ноги» Мостового помог спасти друг-хоккеист, по горячим следам задержали четырех похитителей-неудачников, однако «сатанист» с «доцентом» остаются в розыске.
Футболист сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой оказался в центре криминальной истории, которую в понедельник муссируют все центральные СМИ.
В Санкт-Петербурге произошла неудачная попытка похитить Мостового, за которой, по словам задержанных, стоит некий «Слава Сатанист» (движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России – прим. НСН). В связи с инцидентом арестованы четыре человека, а сам футболист быстро оправился от шока и даже успел забить гол «Динамо».
ДРУГ И «ЗОЛОТЫЕ НОГИ»
Инцидент с Андреем Мостовым произошел в ночь на 23 октября на Вязовой улице на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, однако о нем стало известно только сегодня. На имеющемся в распоряжении «Радиоточки НСН» видео видно, как двое мужчин разговаривают у «Гелендвагена», после чего из припаркованного рядом черного минивена выскочили люди в черном и неумело попытались запихать к себе машину более стильно одетого мужчину (Мостового), однако за того вступился друг с большой сумкой на плечах. Футболист убежал, а похитители после небольшой паузы также ретировались.
Оказалось, что спастись Мостовому помог хоккеист Александр Гракун, мать которого, Наталья, рассказала журналистам подробности инцидента.
«Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун. Самое главное, что друг с золотыми ногами убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно», - отметила женщина.
По ее словам, друзья думали, что на Мостового пытались напасть болельщики. Однако вскоре в МВД сообщили о задержаниях. Оказалось, что на той же Вязовой улице 25 октября все-таки произошло похищение. Его жертвой стал бизнесмен Сергей Селегень, зять экс-спикера заксобрания Петербурга и депутата Госдумы Вячеслава Макарова.
САТАНИСТ, ДОЦЕНТ И КРЮГЕР
Как отмечает «Коммерсантъ», господина Селегеня заковали в наручники и увезли в Land Cruiser, заставив перевести 210 тысяч рублей и потребовав в качестве выкупа еще 10 миллионов. Тем не менее, похитителей задержали. Их же связывают с неудачной попыткой кражи Мостового. 19-20-летние Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайдулаков и Владислав Яковлев уже арестованы и утверждают, что действовали по указанию некого «Славы Сатаниста». При этом в розыске остается 27-летний «Даниил Доцент».
Один из задержанных рассказал, что ему нужны были деньги на операцию отцу и его связали с «Славой Сатанистом», другой признал, что цель была: «похитить человека и раскрутить его на деньги».
Сам Мостовой пока не прокомментировал инцидент, но успел 26 октября забить важный гол в победном матче «Зенита» с московским «Динамо» (2:1). «Зенит» также хранит молчание о триллере с похищением, как и знаменитый тезка футболиста Александр Мостовой по прозвищу «Царь». При этом болельщики уже шутят на тему похищения, усмотрев в нем спартаковский след и вспомнив Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов».
По данным авторитетного сайта Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Андрея Мостового составляет на сегодняшний день 4 миллиона евро.
