Суд арестовал обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Мостового
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО четверых обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегеня.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной солицы, Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев были арестованы до 25 декабря.
Отмечается, что трое фигурантов просили избрать им домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении всех четверых под стражу.
Ранее стало известно, что фигурантов задержали 26 октября, все они признали вину в полном объёме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
