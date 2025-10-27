Суд арестовал обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Мостового

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО четверых обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении предпринимателя Сергея Селегеня.

СМИ: Игрока «Зенита» Мостового попытались похитить в Петербурге

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной солицы, Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев были арестованы до 25 декабря.

Отмечается, что трое фигурантов просили избрать им домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении всех четверых под стражу.

Ранее стало известно, что фигурантов задержали 26 октября, все они признали вину в полном объёме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

