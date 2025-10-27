Четверо обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Мостового признали вину
Четверо фигурантов дела о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и покушении на похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового признали вину. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга указали, что всего по делу были задержаны пять человек.
Отмечается, что следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 23 октября несколько мужчин в чёрном подбежади к Мостовому, схватили его за руки и попытались затащить его в черный автомобиль Hyundai, но футболист и его приятель смогли дать отпор нападавшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
