Четверо обвиняемых в нападении на футболиста «Зенита» Мостового признали вину

Четверо фигурантов дела о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и покушении на похищение футболиста «Зенита» Андрея Мостового признали вину. Об этом сообщает RT.

Мигранты похитили жителя Санкт-Петербурга и жестоко избили

В пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга указали, что всего по делу были задержаны пять человек.

Отмечается, что следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СМИ появилась информация, что ночью 23 октября несколько мужчин в чёрном подбежади к Мостовому, схватили его за руки и попытались затащить его в черный автомобиль Hyundai, но футболист и его приятель смогли дать отпор нападавшим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

