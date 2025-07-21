В футболе сегодня на первом месте деньги, при этом в России главная проблема в раздутых зарплатах, заявил в интервью НСН экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой.

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ранее предложил ввести в российском футболе потолок зарплат, напомнив, что подобные ограничения есть в хоккейных лигах КХЛ и НХЛ. Мостовой признался, что не понимает, как можно ограничить зарплаты футболистов.