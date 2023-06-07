Сальдо заявил об эвакуации детей из подтопленных поселков

Их отправляют к морю в лагеря отдыха — на территорию Херсонской области, или в Крым.

Отмечается, что взрослые не спешат эвакуироваться. Люди хотят схода воды, чтобы дальше работать на своей земле. Как отметил Сальдо, для вывоза граждан все подготовлено.

Ранее власти заявили о резком повышении уровня воды в Голой Пристани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

