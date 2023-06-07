Сальдо заявил об эвакуации детей из подтопленных поселков
Власти Херсонской области вывозят детей из подтопленных населенных пунктов, которые расположены ниже Каховской ГЭС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора региона Владимира Сальдо.
Их отправляют к морю в лагеря отдыха — на территорию Херсонской области, или в Крым.
Отмечается, что взрослые не спешат эвакуироваться. Люди хотят схода воды, чтобы дальше работать на своей земле. Как отметил Сальдо, для вывоза граждан все подготовлено.
Ранее власти заявили о резком повышении уровня воды в Голой Пристани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо заявил об эвакуации детей из подтопленных поселков
- Украина не будет давать слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН
- Арестован подросток, поджегший школьника
- Количество погибших от отравления сидром в Самарской области увеличилось до 9 человек
- Депутаты попросили Зеленского запретить каноническую УПЦ
- Небензя назвал цели Киева при подрыве Каховской ГЭС
- Картаполов: СМС-оповещение не приравняют к повестке
- Белый дом отказался назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС
- Власти заявили о резком повышении уровня воды в Голой Пристани
- В Харькове сообщили о взрывах возле аммиакопровода Тольятти - Одесса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru