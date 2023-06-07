Сальдо заявил об эвакуации детей из подтопленных поселков

Власти Херсонской области вывозят детей из подтопленных населенных пунктов, которые расположены ниже Каховской ГЭС, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора региона Владимира Сальдо.

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Их отправляют к морю в лагеря отдыха — на территорию Херсонской области, или в Крым.

Отмечается, что взрослые не спешат эвакуироваться. Люди хотят схода воды, чтобы дальше работать на своей земле. Как отметил Сальдо, для вывоза граждан все подготовлено.

Ранее власти заявили о резком повышении уровня воды в Голой Пристани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЭвакуацияПроисшествияГЭС

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