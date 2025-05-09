Компания Bosch не смогла продать завод в Петербурге
Производитель бытовой, автомобильной, промышленной техники Bosch не смог продать предприятие в Санкт-Петербурге, владельцем которого является его дочернее ООО «БСХ бытовые приборы». Об этом говорится в годовом отчете немецкой компании.
Отмечается, что сделка была запланирована в прошлом году, однако «оказалась невозможной».
«Это произошло из-за того, что в апреле отчетного года предприятие было передано под российское государственное административное управление», – указано в отчете.
Ранее 100% долей в «БСХ Бытовые Приборы» были переданы во временное управление АО «Газпром бытовые системы».
Между тем СМИ сообщили, что холдинг «Севергрупп» начал искать покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области, пишет Ura.ru.
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