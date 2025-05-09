Си Цзиньпин: Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений
Минувшее десятилетие было временем великих мировых потрясений и значительных прорывов в отношениях России и Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает китайский МИД.
«Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений и изменений в международной ситуации, а также временем значительного развития и значительных прорывов в российско-китайских отношениях», - указал политик.
Си Цзиньпин подчеркнул, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой укрепляется и углубляется, растет сотрудничество между государствами в различных областях. По словам лидера КНР, на фоне изменений в мире две страны должны сохранять курс на развитие отношений, учитывать глобальные тенденции развития человечества, «сотрудничать и вносить новый и большой вклад в развитие и процветание наших стран, а также в поддержку международного беспристрастия и справедливости».
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия будут «рука об руку преодолевать любые преграды», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru