Си Цзиньпин: Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений

Минувшее десятилетие было временем великих мировых потрясений и значительных прорывов в отношениях России и Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает китайский МИД.

«Прошедшие 10 лет стали временем великих потрясений и изменений в международной ситуации, а также временем значительного развития и значительных прорывов в российско-китайских отношениях», - указал политик.

Си Цзиньпин подчеркнул, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой укрепляется и углубляется, растет сотрудничество между государствами в различных областях. По словам лидера КНР, на фоне изменений в мире две страны должны сохранять курс на развитие отношений, учитывать глобальные тенденции развития человечества, «сотрудничать и вносить новый и большой вклад в развитие и процветание наших стран, а также в поддержку международного беспристрастия и справедливости».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия будут «рука об руку преодолевать любые преграды», пишет Ura.ru.

