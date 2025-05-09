Полянский: РФ не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН
Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с руководителем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан. Об этом рассказал первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, эта тема не является предметом переговоров с Гринспан.
«Да и в целом никакого разговора с участием ООН по этим сюжетам не осуществляется. С главой ЮНКТАД мы ведем работу по другому блоку вопросов, а именно по выполнению договоренностей, зафиксированных в Меморандуме "Россия-ООН" по нормализации российского сельхозэкспорта от 2022 года», – подчеркнул Полянский.
Он отметил, что такой диалог ведется регулярно, но на повестке остаются вопросы, которые связаны в первую очередь с финансовыми проводками при поставках продукции из России, снижением страховых премий, отгрузкой нуждающимся странам российских удобрений, арестованных в европейских портах. По словам Полянского, ООН прилагают усилия, чтобы «изменить ситуацию к лучшему», их работа с США и Евросоюзом по этой теме идет в том же русле, что и контакты Москвы с Вашингтоном. Однако «результатов совсем немного», системных решений пока нет.
Ранее Дмитрий Полянский сообщил, что ощутимого прогресса в вопросе нормализации деятельности российских дипломатических учреждений в США не достигнуто, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru