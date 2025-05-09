Байден опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций
Экс-президент США Джо Байден в эфире телеканал ABC опроверг обвинения в том, что в конце срока на посту главы государства у него наблюдались нарушения когнитивных функций.
«Они ошибаются. Нет ничего, что могло бы это подтвердить», – заявил политик. По его словам, происходящее тогда объясняется множеством проблем, которые навалились на него. Среди них он указал последствия нападения на Капитолий в 2021 году, эпидемию коронавируса и другие трудности, с которыми страна столкнулась после окончания первой администрации Трампа.
Ранее стало известно, что ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы. После провальных для Байдена дебатов с экс Трампом он становится все более тревожным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций
- В Хабаровске отключили мобильный интернет
- Задержаны подростки, снявшие видео с самокатом в «Крокусе»
- Полянский заявил, что у Москвы есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок
- МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили кризис вокруг Украины
- Трамп опроверг слухи о встрече с Путиным в Саудовской Аравии
- Парад на Камчатке открыл начало празднований 80-летия Победы в России
- СМИ: ВМС Индии наносят удары по Пакистану
- СМИ: Трамп рассматривает повышение налогов для богатых
- СМИ: Учения в КНДР прошли для отработки готовности к ядерному контрудару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru