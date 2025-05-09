Байден опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций

«Они ошибаются. Нет ничего, что могло бы это подтвердить», – заявил политик. По его словам, происходящее тогда объясняется множеством проблем, которые навалились на него. Среди них он указал последствия нападения на Капитолий в 2021 году, эпидемию коронавируса и другие трудности, с которыми страна столкнулась после окончания первой администрации Трампа.

Ранее стало известно, что ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы. После провальных для Байдена дебатов с экс Трампом он становится все более тревожным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

