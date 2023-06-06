Власти заявили о резком повышении уровня воды в Голой Пристани

В городе Голая Пристань Херсонской области быстро повышается уровень воды, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что уровень воды начал стремительно расти во вторник вечером. Территория подвергается обстрелам украинской армии, пишет RT.

Ранее в Голой Пристани объявили эвакуацию из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.

Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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