Власти заявили о резком повышении уровня воды в Голой Пристани
6 июня 202322:59
В городе Голая Пристань Херсонской области быстро повышается уровень воды, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что уровень воды начал стремительно расти во вторник вечером. Территория подвергается обстрелам украинской армии, пишет RT.
Ранее в Голой Пристани объявили эвакуацию из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.
Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru