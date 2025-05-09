Умер режиссер сиквелов фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джеймс Фоули

Режиссер Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя кинематографиста.

Фоули скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Известно, что в последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Джеймс Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке, дебютировал как режиссер в 1984 году с картиной «Бесстрашный». В числе работ кинематографиста фильмы «Американцы», «Идеальный незнакомец», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы» - сиквелы фильма «Пятьдесят оттенков серого», а также сериалы «Твин Пикс» и «Карточный домик».

Ранее на 88-м году жизни умер режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев, пишет Ura.ru.

