Умер режиссер сиквелов фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джеймс Фоули
Режиссер Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя кинематографиста.
Фоули скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Известно, что в последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием.
Джеймс Фоули родился в 1953 году в Нью-Йорке, дебютировал как режиссер в 1984 году с картиной «Бесстрашный». В числе работ кинематографиста фильмы «Американцы», «Идеальный незнакомец», «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы» - сиквелы фильма «Пятьдесят оттенков серого», а также сериалы «Твин Пикс» и «Карточный домик».
Ранее на 88-м году жизни умер режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер сиквелов фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джеймс Фоули
- Полянский: РФ не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН
- Росавиация предупредила о временных ограничениях в аэропорту Саратова
- Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева
- Байден: Причинами поражения Харрис стали сексизм и расизм
- Байден опроверг обвинения в ухудшении когнитивных функций
- В Хабаровске отключили мобильный интернет
- Задержаны подростки, снявшие видео с самокатом в «Крокусе»
- Полянский заявил, что у Москвы есть обоснованные сомнения в беспристрастности Бербок
- МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили кризис вокруг Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru