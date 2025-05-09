Росавиация предупредила о временных ограничениях в аэропорту Саратова

Работа аэропорта Саратова временно ограничена в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.



Экипажи лайнеров, диспетчеры и службы авиагавани принимают меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее российская гражданская авиация вернулась к выполнению рейсов по расписанию после сбоев 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, пишет Ura.ru.

