Росавиация предупредила о временных ограничениях в аэропорту Саратова
Работа аэропорта Саратова временно ограничена в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», - написал пресс-секретарь в Telegram-канале.
Экипажи лайнеров, диспетчеры и службы авиагавани принимают меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее российская гражданская авиация вернулась к выполнению рейсов по расписанию после сбоев 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru