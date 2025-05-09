Байден: Причинами поражения Харрис стали сексизм и расизм
9 мая 202506:30
Экс-глава Белого дома Джо Байден заявил в эфире телеканал ABC, что одной из причин поражения вице-президента Камалы Харрис на выборах президента в 2024 году стал сексизм и расизм со стороны американцев.
Политик выразил надежду, что она продолжит участвовать в этом процессе. При этом Байден не стал раскрывать, каким именно видит ее будущее.
Ранее в США Харрис, Клинтон и Байденов лишили доступа к секретной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru