Байден: Причинами поражения Харрис стали сексизм и расизм

Политик выразил надежду, что она продолжит участвовать в этом процессе. При этом Байден не стал раскрывать, каким именно видит ее будущее.

Ранее в США Харрис, Клинтон и Байденов лишили доступа к секретной информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

