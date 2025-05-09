Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

Писательница, автор детских сказок Софья Прокофьева умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба издательского дома «Городец».

«Скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства», - отмечается в сообщении.

Софья Прокофьева родилась в 1928 году в Москве, окончила Художественный институт имени Сурикова и работала иллюстратором, с 1965 года была членом союза писателей СССР. В числе произведений писательницы повесть «Приключения желтого чемоданчика», цикл «Повелитель волшебных ключей», рассказы «Машины сказки», цикл повестей о Белоснежке. Также Прокофьева была автором сценариев для мультфильмов («Лоскутик и облако», «Остров капитанов», «Ученик волшебника» и других) и детских художественных фильмов («Пока бьют часы», «Оставь окно открытым»). Сказки писательницы переведены более чем на двадцать языков и отмечены различными наградами.

Ранее в возрасте 88 лет умер поэт Валентин Сорокин, пишет Ura.ru.

