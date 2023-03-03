Россия отправит в ООН информацию об атаке украинских диверсантов
Постоянное представительство России при ООН направит генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу информацию об атаке Киева в Брянской области, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Так она отреагировала на заявление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, который заявил, что не владеет конкретной информацией об атаке, отказавшись от комментариев.
Дипломат напомнила, что до этого Дюжаррик «не отказывал себе в комментариях». В пример она привела Бучу.
Напомним, Дюжаррик отметил, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что на предстоящем заседании Совбеза России будет обсуждаться усиление безопасности на границах России и необходимость достойного ответа на провокации.
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