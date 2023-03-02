В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области

Дюжаррик заявил, что он не владеет достаточной информацией для развернутого комментария, но при этом отметил, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта.

Он также отметил, что у ООН на данный момент нет возможности проверить подлинность заявлений конфликтующих сторон.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН сообщил, что предстоящем заседании Совбеза будет обсуждаться усиление безопасности на границах России, а также возможный ответ на провокации.

