В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мобилизации не будет!» В Госдуме рассказали, что ждут от Совбеза

Дюжаррик заявил, что он не владеет достаточной информацией для развернутого комментария, но при этом отметил, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта.

Он также отметил, что у ООН на данный момент нет возможности проверить подлинность заявлений конфликтующих сторон.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН сообщил, что предстоящем заседании Совбеза будет обсуждаться усиление безопасности на границах России, а также возможный ответ на провокации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры