В ООН не стали комментировать атаку диверсантов в Брянской области
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать сообщения об инциденте в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Дюжаррик заявил, что он не владеет достаточной информацией для развернутого комментария, но при этом отметил, что организация не хочет дальнейшей эскалации конфликта.
Он также отметил, что у ООН на данный момент нет возможности проверить подлинность заявлений конфликтующих сторон.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН сообщил, что предстоящем заседании Совбеза будет обсуждаться усиление безопасности на границах России, а также возможный ответ на провокации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru