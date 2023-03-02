Захарова: нападение на Брянскую область стало ещё одним преступлением Киева

Москва на всех международных площадках поднимет вопрос об украинской атаке на Брянскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК.

По её словам, произошедшее нападение не оставляет ни у кого иллюзий относительно методов украинского руководства.