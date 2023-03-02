Захарова: нападение на Брянскую область стало ещё одним преступлением Киева

Москва на всех международных площадках поднимет вопрос об украинской атаке на Брянскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК.

По её словам, произошедшее нападение не оставляет ни у кого иллюзий относительно методов украинского руководства.

Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

Дипломат также отметила, что на Западе делают всё для того, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых, к сожалению, становится всё больше и больше со стороны Киева.

Ранее, как сообщала НСН, два человека погибли от рук украинских диверсантов в Брянской области.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНападениеБрянская ОбластьМИД РФМария Захарова
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