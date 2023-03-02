Захарова: нападение на Брянскую область стало ещё одним преступлением Киева
Москва на всех международных площадках поднимет вопрос об украинской атаке на Брянскую область. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РБК.
По её словам, произошедшее нападение не оставляет ни у кого иллюзий относительно методов украинского руководства.
Дипломат также отметила, что на Западе делают всё для того, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых, к сожалению, становится всё больше и больше со стороны Киева.
Ранее, как сообщала НСН, два человека погибли от рук украинских диверсантов в Брянской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Захарова: нападение на Брянскую область стало ещё одним преступлением Киева
- Рябков рассказал о последствиях поддержки неонацизма на Украине
- На Западе сообщили о ссоре Зеленского с командующим ВСУ в Донбассе
- Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
- В Ленобласти усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
- Парламент Венгрии перенес голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
- ФСБ: По территории Украины, куда выдавили диверсантов, нанесли удар
- Глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ
- Власти хотят наградить мальчика, спасшего детей при нападении ДРГ в Брянской области
- Силуанов: Россия рассчитывает нарастить добычу углеводородов в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru