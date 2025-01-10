Российский космонавт сфотографировал с борта МКС пожары в Лос-Анджелесе
Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) масштабные пожары в Лос-Анджелесе. Снимки разместил «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
На фотографиях видна панорама Лос-Анджелеса, а также огненное пламя и разрушенные кварталы.
Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит $135-150 млрд. По словам экспертов, на следующей неделе в штате прогнозируют сильный ветер. В результате лесных пожаров, по последним данным, погибли восемь человек. Полиция округа Лос-Анджелес задержала одного человека по подозрению в поджоге, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru