СМИ: В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге

Полиция округа Лос-Анджелес задержала одного человека по подозрению в поджоге, который спровоцировал пожар «Кеннет» на западе агломерации мегаполиса. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.

Согласно данным, дело о пожаре «Кеннет» теперь расследуется как дело о поджоге. Канал отметил, что задержать подозреваемого помогли местные жители.

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В материале приводятся слова окружного прокурора Лос-Анджелеса Нейтана Хохмана, который сообщил, что в случае признания подозреваемого виновным мера наказания для него может дойти вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит $135-150 млрд. По словам экспертов, на следующей неделе в штате прогнозируют сильный ветер. В результате лесных пожаров, по последним данным, погибли восемь человек, передает «Радиоточка НСН».

