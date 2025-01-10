СМИ: В Лос-Анджелесе задержали подозреваемого в поджоге
Полиция округа Лос-Анджелес задержала одного человека по подозрению в поджоге, который спровоцировал пожар «Кеннет» на западе агломерации мегаполиса. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.
Согласно данным, дело о пожаре «Кеннет» теперь расследуется как дело о поджоге. Канал отметил, что задержать подозреваемого помогли местные жители.
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В материале приводятся слова окружного прокурора Лос-Анджелеса Нейтана Хохмана, который сообщил, что в случае признания подозреваемого виновным мера наказания для него может дойти вплоть до пожизненного заключения.
Ранее сообщалось, что ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит $135-150 млрд. По словам экспертов, на следующей неделе в штате прогнозируют сильный ветер. В результате лесных пожаров, по последним данным, погибли восемь человек, передает «Радиоточка НСН».
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