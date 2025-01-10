Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до восьми
Восемь человек погибли в результате лесных пожаров в штате Калифорния в США. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на местные власти.
Ранее стало известно о шести жертвах стихии. По словам начальника пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули, в районе Палисейдс погибли еще два человека.
Как пишет Associated Press, пожары в Калифорнии уничтожили либо повредили свыше 10 тысяч строений. Отмечается, что были разрушены пять церквей и синагога, семь школ, две библиотеки, банки, магазины, бары и рестораны.
Ранее администрация США ввела в Калифорнии режим масштабного стихийного бедствия, чтобы облегчить властям ликвидацию последствий пожаров, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru