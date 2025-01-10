Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд
Ущерб от пожаров в американском штате Калифорния составит $135-150 млрд. Об этом заявил представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл в соцсети Х.
«AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от природных пожаров на юге Калифорнии до... 135-150 миллиардов долларов», — написал специалист.
Уэйделл назвал эту сумму «ошеломительной».
По словам эксперта, на следующей неделе в штате прогнозируют сильный ветер и повышенный риск пожаров.
Между тем СМИ опубликовали фото лесного пожара в Калифорнии, снятые со спутника. На кадрах видны горящие дома в округе Лос-Анджелес, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru