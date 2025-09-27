Российские средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ
27 сентября 202514:59
Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими территориями, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Курской области, еще три - над Белгородской.
Также два беспилотника уничтожили над Брянской областью.
Ранее в МО сообщили, что за ночь 27 сентября российский силы ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ над семью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
