Российские средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими территориями, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Средства ПВО сбили два украинских дрона над Брянской и Ростовской областями

В Минобороны РФ уточнили, что пять дронов были сбиты над территорией Курской области, еще три - над Белгородской.

Также два беспилотника уничтожили над Брянской областью.

Ранее в МО сообщили, что за ночь 27 сентября российский силы ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ над семью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
