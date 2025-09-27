В семи регионах России уничтожили 55 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 55 беспилотников ВСУ в семи регионах России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отмечается в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что 27 дронов сбили в Ростовской области, восемь – в Брянской, по шесть – в Астраханской и Воронежской областях. Кроме того, пять БПЛА уничтожили в Волгоградской области, два – в Курской, еще один – в Белгородской.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в городе Стародуб после атаки дронов повреждена кровля в многоквартирном доме.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru