Средства ПВО сбили два украинских дрона над Брянской и Ростовской областями
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, атака произошла 26 сентября в период с 17:00 до 20:00 мск. Один дрон был сбит над Брянской областью, второй — над Ростовской. В министерстве подчеркнули, что беспилотники были ликвидированы дежурными силами ПВО.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
