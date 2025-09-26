Средства ПВО сбили два украинских дрона над Брянской и Ростовской областями

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, атака произошла 26 сентября в период с 17:00 до 20:00 мск. Один дрон был сбит над Брянской областью, второй — над Ростовской. В министерстве подчеркнули, что беспилотники были ликвидированы дежурными силами ПВО.

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, есть пострадавшие

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиРостовская ОбластьБрянская ОбластьПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры