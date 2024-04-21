Российские моряки отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
В Севастополе на одном из российских кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты», — сообщил он в Telegram.
По данным севастопольского губернатора, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, но его уже ликвидировали.
Ранее воздушную цель уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны над Черным морем на удалении от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru