В Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели
9 апреля 202402:01
В Севастополе в ночь на 9 апреля сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели, написал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.
Система сработала над морской акваторией Севастополя. Объекты инфраструктуры в городе не пострадали, уточнил губернатор.
По словам Развожаева, в Севастополе все спокойно. Он призвал жителей доверять только официальной информации.
Украинские войска 24 марта нанесли удар по Севастополю. Жертвой атаки стал 65-летний мужчина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru