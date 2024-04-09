В Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели

Число эвакуированных в Орске из-за паводка выросло почти до 2,5 тысяч человек РФ запросила заседание Совета управляющих МАГАТЭ после атаки Запорожской АЭС Премьер Израиля заяви о согласовании даты входа ЦАХАЛ в Рафах Ученики «Киноплощадки» пройдут стажировку на съемках сериала «Полярный» «Спартак» пока не будет срочно увольнять Абаскаля