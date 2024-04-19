Губернатор Севастополя заявил об уничтожении воздушной цели над Черным морем

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным... уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Согласно данным Спасательной службы, объекты инфраструктуры города не пострадали.

Ранее стало известно, что системы ПВО сработали над Белгородской областью, на подлете к региональной столице были сбиты 25 воздушных целей, напоминает телеканал «360».

