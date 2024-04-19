Губернатор Севастополя заявил об уничтожении воздушной цели над Черным морем

Воздушную цель, предварительно, уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны над Черным морем на удалении от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным... уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Согласно данным Спасательной службы, объекты инфраструктуры города не пострадали.

Ранее стало известно, что системы ПВО сработали над Белгородской областью, на подлете к региональной столице были сбиты 25 воздушных целей, напоминает телеканал «360».

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:КрымПВОСевастополь

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