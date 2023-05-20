СМИ: В Киеве прозвучало более десяти взрывов

Более десяти взрывов прогремели в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным официального ресурса для оповещения населения, в ночь на субботу в украинской столице объявили воздушную тревогу.

Как сообщили агентству очевидцы, в городе «очень шумно», работает система противовоздушной обороны. Местные жители также заявили о пожаре в Днепровском районе Киева.

В городской военной администрации подтвердили, что в Киеве прогремели взрывы. По данным властей, в Дарницком и Днепровском районах зафиксировали возгорания из-за падения обломков снарядов.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывыУкраинаКиев

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