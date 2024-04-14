В Кургане уровень воды в Тоболе за день вырос на 65 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана увеличился на 65 сантиметров за последние 10 часов, свидетельствуют данные онлайн-карты паводка на региональном геопортале.
По состоянию на 6:00 мск 14 апреля уровень воды в Тоболе составлял 491 сантиметров. К 16:00 мск он вырос до 556 сантиметров.
Глава Курганской области Вадим Шумков предупредил, что из-за подъема уровня воды в Тоболе под угрозой подтопления оказалась правобережная часть столицы региона.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды в Урале у Оренбурга за последние часы снизился со 1185 до 1178 сантиметров, передает «Радиоточка НСН».
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