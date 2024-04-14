Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят средства на аренду жилья
Власти Оренбургской области выплатят пострадавшим от паводка средства на аренду жилья, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Решение о выплатах принял губернатор области Денис Паслер. Пострадавшим предоставят сумму на аренду жилья в течение трех месяцев.
«10 тысяч рублей одиноко проживающему гражданину и 20 тысяч рублей семье от двух и более человек», - говорится в заявлении пресс-службы.
Ранее Паслер рассказал о снижении уровня воды в реке Урал у Оренбурга. В настоящее время уровень составляет 1178 сантиметров, тогда как накануне поднимался до 1185, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят средства на аренду жилья
- ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю 350 снарядов
- Мэр Таганрога допустил частичное затопление города
- Дочерняя компания Auchan продала российские активы
- FT: Сербия отказалась покупать истребители у РФ из-за санкций
- МИД Израиля назвал Иран «величайшей угрозой» мировому порядку
- В Орске от воды освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков
- Актриса из «Склифосовского» Инна Головина умерла в 49 лет
- СМИ: Абаскаль получит 770 тысяч евро за увольнение из «Спартака»
- В Кургане уровень воды в Тоболе за день вырос на 65 сантиметров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru