Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатят средства на аренду жилья

Решение о выплатах принял губернатор области Денис Паслер. Пострадавшим предоставят сумму на аренду жилья в течение трех месяцев.

«10 тысяч рублей одиноко проживающему гражданину и 20 тысяч рублей семье от двух и более человек», - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Паслер рассказал о снижении уровня воды в реке Урал у Оренбурга. В настоящее время уровень составляет 1178 сантиметров, тогда как накануне поднимался до 1185, передает «Радиоточка НСН».

