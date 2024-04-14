В Орске от воды освободились 3,2 тысячи домов и приусадебных участков

В Орске Оренбургской области вода ушла из 3,2 тысячи домов и приусадебных участков, заявил на встрече с журналистами губернатор региона Денис Паслер.

Уровень воды в Урале у Оренбурга начал снижаться

Глава области назвал устойчивой динамику падения уровня воды в реке Урал. В настоящее время показатель составляет 650 сантиметров.

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля. Под водой оказался район Старый город.

Ранее власти Оренбуржья спрогнозировали подтопление еще 1,5 тысячи домов. В регионе эвакуировали свыше 10 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаводнениеПаводокОренбургская Область

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