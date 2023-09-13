Развозжаев: Пожар на Севморзаводе в Севастополе «фактически потушен»
13 сентября 202313:11
Пожар на Севморзаводе в Севастополе «фактически потушен», заявил губернатор Михаил Развожаев.
Рано утром Развозжаев сообщил, что ВСУ совершили атаку ракетой на Севастополь, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска в ночь на 13 сентября ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru