Развозжаев: Пожар на Севморзаводе в Севастополе «фактически потушен»

Рано утром Развозжаев сообщил, что ВСУ совершили атаку ракетой на Севастополь, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска в ночь на 13 сентября ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров, напоминает RT.

