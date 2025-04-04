Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» для организации таксопарка
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия передаст Кубе 50 автомобилей марки «Москвич» для реализации проекта по созданию таксопарка в Гаване, сообщает РИА Новости.
Этот шаг является частью соглашения, которое было обсуждено на 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Чернышенко отметил, что все необходимые решения по финансированию проекта уже приняты.
Проект по организации таксопарка на Кубе был предварительно согласован в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта. Компания-партнер проекта — «Таксис Куба».
Визит российской делегации приурочен к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой, передает «Радиоточка НСН».
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