Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» для организации таксопарка

Проект по организации таксопарка на Кубе был предварительно согласован в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта. Компания-партнер проекта — «Таксис Куба».

Визит российской делегации приурочен к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой, передает «Радиоточка НСН».

