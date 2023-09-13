«Особое значение»: Названы причины атак ВСУ на Черноморский флот РФ
Необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям, отметил в эфире НСН Константин Сивков.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Черноморскому флоту РФ, потому что оттуда запускаются крылатые ракеты, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также атаковал тремя безэкипажными катерами отряд кораблей Черноморского флота. Отмечается, что средства ПВО сбили семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все украинские катера. При этом два корабля, находящиеся на ремонте, получили повреждения. Сивков указал, что от попадания таких ракет корабль получает серьезные разрушения.
«Удары по Черноморскому флоту обусловлены тем, что там находятся корабли, которые наносят по Украине удары крылатыми ракетами. Во-вторых, удары по Черноморскому флоту имеют особое, резонансное значение. Попадание в корабли таких ракет – это серьезное разрушение. Возникает вопрос об уничтожении самолетов, которые применяют эти ракеты. ПВО наше сработало, но почему до сих пор есть аэродромы, которые позволяют использовать эти самолеты… Это все вопросы, которые надо задавать», - сказал Сивков.
Он отметил, что после удара по Черноморскому флоту больше внимания будет уделяться поиску и уничтожению самолетов, применяемых ВСУ.
«То, что было сбито семь ракет – это очень хороший результат для ПВО в части борьбы с таким оружием. Это оружие очень серьезное. После этого удара, полагаю, будет больше внимания уделяться поиску и уничтожению этих самолетов. Дополнительно будут выделяться силы и средства для нанесения ударов по районам базирования этих боеприпасов и по районам тех мест, где базируются эти самолеты», - резюмировал Сивков.
Ранее фото с места атаки опубликовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, уточнив, что в районе Южной бухты – пожар. По его данным, пострадали 24 человека, четверо из них – в состоянии средней степени тяжести. По информации Telegram-канала «Shot», два человека погибли.
Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе — самое крупное предприятие судоремонта и судостроения Крыма, территориально располагается на двух площадках общей площадью 53 га, передает «Радиоточка НСН».
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