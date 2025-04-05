СМИ: США столкнутся с рецессией из-за пошлин

США могут столкнуться с рецессией из-за введенных властями пошлин на импорт уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли.

Эксперт спрогнозировал, что реальный ВВП сократится из-за пошлин.

«За полный год (с четвертого квартала по четвертый квартал) мы прогнозируем рост реального ВВП на уровне -0,3%, что меньше предыдущего прогноза в 1,3%», - указал Фероли.

Рецессия может замедлить найм сотрудников, и уровень безработицы в США со временем вырастет до 5,3%.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импорт из 211 стран и территорий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Минимальная ставка составит 10%, при этом для большинства государств пошлины составят 11–50%.

