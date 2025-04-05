СМИ: США столкнутся с рецессией из-за пошлин
США могут столкнуться с рецессией из-за введенных властями пошлин на импорт уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на экономиста банка JPMorgan Chase Майкла Фероли.
Эксперт спрогнозировал, что реальный ВВП сократится из-за пошлин.
«За полный год (с четвертого квартала по четвертый квартал) мы прогнозируем рост реального ВВП на уровне -0,3%, что меньше предыдущего прогноза в 1,3%», - указал Фероли.
Рецессия может замедлить найм сотрудников, и уровень безработицы в США со временем вырастет до 5,3%.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение ввести пошлины на импорт из 211 стран и территорий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Минимальная ставка составит 10%, при этом для большинства государств пошлины составят 11–50%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США столкнутся с рецессией из-за пошлин
- Рэпер Эминем стал дедушкой
- Донецк подвергся массированной атаке дронов
- Близ Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2
- СМИ: Бывший губернатор Куйвашев стал фигурантом уголовного дела
- Депутат Милонов рассказал, что получил ранение на СВО
- СМИ: Причиной смерти Паши Техника стал септический шок
- Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» для организации таксопарка
- Канада заявила о готовности занять роль мирового лидера вместо США
- Зеленский надеется на отправку французских и британских войск в Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru