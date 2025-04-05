Близ Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Толчок произошел в 20:04 UTC (23:04 мск) в 182 километрах юго-восточнее города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 километров.
После инцидента Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) кратковременно объявляло угрозу цунами. Специалисты заявили о возможном опасном явлении в 23:11 по Москве, но сняли угрозу уже через минуту.
Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море близ южных Курил.
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- Близ Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 7,2
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru