Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе

«ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу ... и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все ... катера», — указали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, украинскими ракетами были повреждены два находившихся на ремонте корабля.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ на город, в результате загорелся негражданский объект в районе Килен-балки, напоминает «Свободная пресса». Позже Развожаев заявил, что при ударе, предварительно, пострадали 24 человека, отмечает телеканал «360».

