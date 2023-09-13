Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе
Украинские войска в ночь на 13 сентября ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и атаковали корабли Черноморского флота с помощью безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.
«ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу ... и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все ... катера», — указали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, украинскими ракетами были повреждены два находившихся на ремонте корабля.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке ВСУ на город, в результате загорелся негражданский объект в районе Килен-балки, напоминает «Свободная пресса». Позже Развожаев заявил, что при ударе, предварительно, пострадали 24 человека, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru