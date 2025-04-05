СМИ: Бывший губернатор Куйвашев стал фигурантом уголовного дела

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, разбирательство связано с преступлением коррупционной направленности, с бывшим главой региона в течение нескольких дней проводят активные следственные действия в Екатеринбурге и в Москве.

Процессуальный статус Куйвашева неизвестен.

«В результате может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом», - отмечается в материале.

Ранее Евгений Куйвашев по собственному желанию ушел в отставку с поста главы Свердловской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Временно исполняющим обязанности губернатора стал экс-руководитель Оренбургской области Денис Паслер.

