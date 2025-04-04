Канада заявила о готовности занять роль мирового лидера вместо США
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада готова взять на себя роль мирового экономического лидера, если США больше не будут выполнять эту функцию.
Он отметил, что в случае отказа Вашингтона от лидерства, Канада постарается собрать «коалицию стран-единомышленников», которые будут искать альтернативы политике США. Карни также подчеркнул, что эпоха, когда США возглавляли глобальные экономические альянсы, основанные на доверии и свободной торговле, подошла к концу.
Кроме того, Карни сообщил о введении Канадой ответных пошлин на импорт автомобилей из США в размере 25%, что принесет в казну около $5,7 миллиардов. Это решение было принято после ранее введенных пошлин на товары из США на $155 миллиардов.
Премьер-министр уточнил, что эти меры направлены на достижение максимального эффекта в США при минимальных последствиях для экономики Канады, и не будут затрагивать импорт автозапчастей, передает «Радиоточка НСН».
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