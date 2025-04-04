Канада заявила о готовности занять роль мирового лидера вместо США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада готова взять на себя роль мирового экономического лидера, если США больше не будут выполнять эту функцию.

Он отметил, что в случае отказа Вашингтона от лидерства, Канада постарается собрать «коалицию стран-единомышленников», которые будут искать альтернативы политике США. Карни также подчеркнул, что эпоха, когда США возглавляли глобальные экономические альянсы, основанные на доверии и свободной торговле, подошла к концу.