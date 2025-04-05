Рэпер Эминем стал дедушкой
Американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс) стал дедушкой, дочь музыканта Хейли Джейд рассказала, что родила сына. Об этом девушка сообщила в соцсетях.
«С рождением! Уже три недели на этой земле», - написала Хейли, опубликовав фото младенца.
Малыша назвали Эллиот Маршалл Макклинток.
Рэперу Эминему 52 года, его дочери Хейли от брака с Ким Скотт - 29 лет. Артист узнал, что станет дедушкой, осенью прошлого года: музыкант опубликовал видео о дочери, в котором та сообщает ему о беременности и показывает снимок УЗИ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уже стал дедушкой, у него есть внучка Алиса.
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