Рэпер Эминем стал дедушкой

Американский рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс) стал дедушкой, дочь музыканта Хейли Джейд рассказала, что родила сына. Об этом девушка сообщила в соцсетях.

«С рождением! Уже три недели на этой земле», - написала Хейли, опубликовав фото младенца.

Малыша назвали Эллиот Маршалл Макклинток.

Рэперу Эминему 52 года, его дочери Хейли от брака с Ким Скотт - 29 лет. Артист узнал, что станет дедушкой, осенью прошлого года: музыкант опубликовал видео о дочери, в котором та сообщает ему о беременности и показывает снимок УЗИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уже стал дедушкой, у него есть внучка Алиса.

