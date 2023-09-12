Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
Российские силы уничтожили боевую машину РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что турецкая РСЗО была уничтожена в рамках СВО впервые.
Также сообщается, что российские военные уничтожили на херсонском направлении 80 бойцов ВСУ, а также артсистему М777 ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал ход украинского контрнаступления. Он отметил, что результатов у ВСУ нет, зато есть большие потери – 71 тысяча человек. По его словам, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».
15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США
- Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
- Экс-депутат Рады Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
- СМИ: Власти Финляндии разрешили въезд автомобилям с регистрацией в России
- Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая
- За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%
- Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж
- СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы
- Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru