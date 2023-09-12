Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО

Российские силы уничтожили боевую машину РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что турецкая РСЗО была уничтожена в рамках СВО впервые.

Также сообщается, что российские военные уничтожили на херсонском направлении 80 бойцов ВСУ, а также артсистему М777 ВСУ.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал ход украинского контрнаступления. Он отметил, что результатов у ВСУ нет, зато есть большие потери – 71 тысяча человек. По его словам, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».

15 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина почти исчерпала свой военный ресурс. Он указал, что США под лозунгом поддержки Украины зачищают военные арсеналы иностранных партнеров, по сути, открывая рынок для продукции своего военно-промышленного комплекса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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