Депутат Милонов рассказал, что получил ранение на СВО
Депутат Госдумы Виталий Милонов был ранен в ходе специальной военной операции. Об этом парламентарий рассказал в интервью KP.ru.
Милонов поделился, что не стал афишировать ранение, так как противник может использовать этот факт в информационной войне.
«Именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», - отметил парламентарий.
Депутат служил старшим наводчиком в противотанковой артиллерийской батарее, его формирование заходило в составе объединенной группы в Попасную. По словам Милонова, он жил в расположении в Горловке, а его пушка находилась в четырех километрах от линии соприкосновения. Депутат покинул зону боевых действий, так как парламентариям запретили длительное нахождение в зоне СВО.
Ранее Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Милонов рассказал, что получил ранение на СВО
- СМИ: Причиной смерти Паши Техника стал септический шок
- Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» для организации таксопарка
- Канада заявила о готовности занять роль мирового лидера вместо США
- Зеленский надеется на отправку французских и британских войск в Украину
- ВС России нанесли удар по объекту с командирами ВСУ и западными инструкторами
- Министр финансов США назвал Зеленского «эстрадным артистом»
- Паша Техник умер в больнице в Таиланде
- Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Чарлстоне
- В России издадут роман Лимонова о Москве 1969 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru