Депутат Милонов рассказал, что получил ранение на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов был ранен в ходе специальной военной операции. Об этом парламентарий рассказал в интервью KP.ru.

Милонов поделился, что не стал афишировать ранение, так как противник может использовать этот факт в информационной войне.

«Именно поэтому, когда я получил первое ранение, я вообще об этом никому не сказал, чтобы никто не радовался», - отметил парламентарий.

Депутат служил старшим наводчиком в противотанковой артиллерийской батарее, его формирование заходило в составе объединенной группы в Попасную. По словам Милонова, он жил в расположении в Горловке, а его пушка находилась в четырех километрах от линии соприкосновения. Депутат покинул зону боевых действий, так как парламентариям запретили длительное нахождение в зоне СВО.

Ранее Виталий Милонов предложил учредить в России День участника специальной военной операции на Украине.

