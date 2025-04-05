Донецк подвергся массированной атаке дронов
Массированная атака беспилотников зафиксирована в Донецке. Об этом заявили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.
«Г.о. Донецк и г.о. Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа», — указали в ведомстве.
В управлении уточнили, что атака началась в 00:50.
По данным РИА Новости, над Донецком слышно «жужжание» дронов-камикадзе, в центре города прогремело не менее пяти взрывов.
Накануне средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской и Курской областями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru