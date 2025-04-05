Донецк подвергся массированной атаке дронов

Массированная атака беспилотников зафиксирована в Донецке. Об этом заявили в управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.

«Г.о. Донецк и г.о. Макеевка: массовая атака БПЛА ударного типа», — указали в ведомстве.

В управлении уточнили, что атака началась в 00:50.

По данным РИА Новости, над Донецком слышно «жужжание» дронов-камикадзе, в центре города прогремело не менее пяти взрывов.

Накануне средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской и Курской областями.

