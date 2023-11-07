Развожаев: в Севастополе над морем сбили 5 БПЛА

Над морем у Севастополя сбили пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, в городе работает система противоракетной обороны. По предварительным данным, над акваторией сбито пять беспилотников.

Обломки одного из них упали на крышу частного дома, произошло небольшой возгорание небольшой пожар.

Ранее стало известно, что Киев намерен активно использовать беспилотные летательные аппараты для атак на регионы России зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиСевастополь

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