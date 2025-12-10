В Воронеже повреждены дома после перехвата средствами ПВО воздушной цели

В левобережной части Воронежа повреждены несколько многоквартирных домов после того, как силы ПВО уничтожили приближавшуюся к городу воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, фрагменты сбитого объекта повредили остекление и отдельные конструкции жилых зданий. Данные о возможных пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи, продолжается обследование территории.

Силы ПВО за пять часов сбили 31 украинский БПЛА над регионами России

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

