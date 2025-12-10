В Воронеже повреждены дома после перехвата средствами ПВО воздушной цели

В левобережной части Воронежа повреждены несколько многоквартирных домов после того, как силы ПВО уничтожили приближавшуюся к городу воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, фрагменты сбитого объекта повредили остекление и отдельные конструкции жилых зданий. Данные о возможных пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи, продолжается обследование территории.