В Воронеже повреждены дома после перехвата средствами ПВО воздушной цели
В левобережной части Воронежа повреждены несколько многоквартирных домов после того, как силы ПВО уничтожили приближавшуюся к городу воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, фрагменты сбитого объекта повредили остекление и отдельные конструкции жилых зданий. Данные о возможных пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи, продолжается обследование территории.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
