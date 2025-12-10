Во Франции арестовали имущество Google France по заявлению российской «дочки»
Парижский суд наложил обеспечительный арест на имущество Google France по требованию российского ООО «Гугл». Об этом сообщил адвокат Артур Зурабян, партнер бюро ART DE LEX, курирующий работу международной команды юристов по делу. По его словам, 10 декабря французское подразделение Google получило приказ об аресте 100% своих акций — мера вступает в силу немедленно.
Арест связан с предстоящим рассмотрением заявления российской компании о приведении в исполнение решения Арбитражного суда Москвы. Суд ранее постановил взыскать с Google International LLC 112 миллионов евро дивидендов, которые, по версии истца, были незаконно выведены из российской «дочки» накануне ее банкротства. Как отметил Зурабян, арест призван предотвратить возможные попытки инициировать банкротство Google France по аналогии с ситуацией в России.
Следующим шагом станет рассмотрение дела по существу в Париже. В случае удовлетворения требований, на арестованное имущество будет обращено взыскание, а средства направят на удовлетворение требований российских кредиторов.
В мае Верховный суд ЮАР уже арестовал имущество Google LLC по аналогичному основанию. Российская «дочка» начала процедуры признания и исполнения решений российских судов в более чем десяти странах, передает «Радиоточка НСН».
